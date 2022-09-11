ندوة بعنوان المنظور الفكري لإدارة الدولة الأردنية في كلية الدفاع

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأحد، ندوة بعنوان: "المنظور الفكري لإدارة الدولة الأردنية في مئويتها الثانية" للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وهدفت الندوة، التي شارك بها الدكتور جواد العناني والمهندس سمير الحباشنة والمهندس موسى المعايطة، إلى مناقشة البعد القومي ودوره في إدارة الدولة الأردنية من خلال التركيز على شرعية القيادة الهاشمية وأثرها في منظومة إدارة الدولة، وتعزيز المجال الحيوي لها من منظور تاريخي يتوافق والبعد العربي والإنساني العالمي.

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