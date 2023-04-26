انطلاق رالي البحر الميت يوم الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الرالي الوطني الأول 2023 في البحر الميت بمشاركة 24 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان وقطر والكويت وعُمان، وبدعم من شركة زين الأردن.

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ويعد الرالي محطة تدريبية مهمة للمتسابقين استعدادا لرالي الأردن - الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي ينطلق في شهر أيار المقبل.



وقالت الأردنية لرياضة السيارات، في تصريح صحفي، إن الرالي يشتمل على فئات NR4)، (M2)، (TN)، ويتكون من مراحل المغطس 1و2 والمرحلة الثالثة هي (مرحلة القوة)، وماعين 1و2، فيما تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 208.34 كم، منها 67.84 كم مراحل خاصة، ويعد مساره حصويا.



وتسود الرالي أجواء قوية وعودة عدد من المتسابقين إلى الساحة على الصعيد المحلي.

