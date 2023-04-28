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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستقبل السياحة العلاجية بالعقبة

الجمعة، 28-04-2023 04:47 م

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستقبل السياحة العلاجية بالعقبة

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مدينة العقبة اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستقبل السياحة العلاجية بتنظم من مركز آيلا لعلاج العقم وأطفال الأنابيب بالتعاون مع جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية والجمعية الأردنية للخصوبة والوراثة ونقابة الأطباء الأردنيين- فرع العقبة، وبمشاركة أكثر من 150 طبيباً مختصاً في مجال النسائية والتوليد وعدد من شركات أدوية محلية وعالمية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر حرص السلطة، أن تكون العقبة الواجهة السياحية العلاجية على المستوى المحلي لتميزها بخبرات وكوادر صحية عالية المستوى.

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