انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

الوكيل الاخباري - انطلقت في مدرسة علان الثانوية للبنات ،اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط بالتعاون مع مديرية زراعة البلقاء.



وأكد مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور خالد العلوان ضرورة الاهتمام بهذه الشجرة المباركة من خلال ترسيخ أهميتها لدى الطلبة والتفاعل ومشاركة المجتمع المحلى لما لذلك من أهمية قصوى في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد.

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