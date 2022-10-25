كريشان: المشروعات في البلديات أساس التنمية المحلية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة تحرص على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل الميداني من خلال الجولات الميدانية بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.

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وأضاف كريشان خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، على بلديات عين الباشا والفحيص وماحص، إن المشروعات التنموية في البلديات أساس التنمية المحلية، لافتا الى أن خطة عمل الحكومة الميدانية التي يتابعها رئيس الوزراء بشكل دائم تنطلق من استراتيجيها العملية في لقاء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم.



وأوضح أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن بأن هذه اللقاءات التي يجري عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية.



ولفت كريشان إلى أن هذه الشراكة تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، لتوسيع خدماتها للمواطنين.



كما لفت خلال جولته الميدانية إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ 100 في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام القادم 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص.



