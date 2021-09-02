الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-09-2021 10:40 م

انطلاق فعاليات تمرين النجم الساطع في مصر بمشاركة القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الإخباري - انطلقت، الخميس، فعاليات تمرين النجم الساطع 2021، في مصر، بمشاركة قوات من البلد المضيف والأردن والولايات المتحدة الأميركية وقبرص واليونان والباكستان والسعودية وفرنسا إلى جانب 13 دولة بصفة مراقب.

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ويشمل التمرين على عدد من العمليات في مجال مكافحة الاٍرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغطس الهجومي، وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة والتدريب على اقتحام بؤره إرهابية.


وتشارك القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التمرين من خلال مختلف صنوفها، إذ أسند لها العديد من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة القرصنة، وبشكل يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين القوات المسلحة الأردنية والدول المشاركة.

 

المملكة 

 

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