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الجمعة، 22-07-2022 05:03 م

انطلاق فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في محافظة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات ثقافية متنوعة ضمن معرض الكتاب التفاعلي في محافظة الزرقاء والتي أقيمت بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن .

وتضمنت الفعاليات جاءت برعاية مندوب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي كرنفالا للأطفال أقيم في جمعية عمر بن الخطاب، وورشة تدريبية حول الكتابة الابداعية قدمتها الأديبة سحر ملص والذي استهدف الأطفال في مركز الأميرة سلمى للطفولة بالزرقاء .

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