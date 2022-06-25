وسم #الجرائم_الإلكترونية يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تصدر وسم #الجرائم_الإلكترونية عبر منصة تويتر محلياً خلال الساعات الماضية ، ضمن دعوة للفتيات بالتبليغ عن أي رسائل تهديد ترد إليهن دون خوف أو تردد .

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ودعا نشطاء اليوم السبت من خلال وسم #الجرائم_الإلكترونية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بضرورة تبليغ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية عن أي تهديد تتعرض له الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية .



وأضاف النشطاء الى ضرورة عدم الاستهتار بأي تهديد إلكتروني مضيفين أهمية تبليغ الأهل بكافة الأحداث وبشكل فوري ، والتي قد يحمي التبليغ عنها مسبقاً من وقوع جرائم قتل كالتي شهدها المجتمع مؤخراً.



وطالبوا وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأردن تفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي تهديد لفظي أو جسدي بشكل فوري واتخاذ الإجراء المناسب.

إنه تيجي تنزلي هون رسالة وصلتك من مجهول بيهددك ف القتل شي كتير مقرف، لو هالشي صح روحي أحكي لأهلك وبلغي الجرائم الإلكترونية.

الموضوع مش للـ Show ولا عشان تلمّي لايكات وتزيدي التفاعل وتكسبي شوية اتنشن، الموضوع مش للمزح أبداً شكلك بيكون كتير مقرف ومقزز.

الله لا يبلانا — شَــــــامْ 🇯🇴|•🐈✈️• (@sham_sh10) June 24, 2022

يابنات الحلال اي بنت تتعرض لتهديد ع اي برنامج تبلغ الجرائم الالكترونيه بعض الشباب انسعروا بدل ماينصلحوا حسبي الله ونعم الوكيل وانت ي شب افهم الحب مو غصب مابدها إياك خلص في غيرها جنون العظمة الغي من حياتك تأليف قصص وروايات وتشويه سمعة وتهديد مابفيدك بضرك وبضر اهلك اتقوووا الله 👍 — Arwa (@ArwaArwabb) June 25, 2022

بتمنى من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أخذ نظرة بسيطة على تعليقات الفيسبوك ومشاهدة الكم المهول من المرضى النفسيين الي بداخلهم مجرم لسا ما أطلق العنان ! #جامعة_العلوم_التطبيقية June 23, 2022

كل بنت بتيجها رسالة تهديد مباشرة او غير مباشرة من اي كلب مسعور على برامج الاعترافات او غيروا تبلغ اهلها امها ابوها اخوانها ليش الخوف؟!! او الجرائم الالكترونية والله لو كان اكبر شنب بنجاب وبتدعس عليه مين ماكان ابوه — Ahmad Irshaid | ﮼احمدإرشيد (@a7mdlli) June 24, 2022

هدول الجماعة الي مفكرين حالهم زلام وقاعدين بيهددو البنات انه يطخوهم وابصر شو عشان رفضوهم ترا والله اغلبهم ما عمرهم مسكو سلاح وبس بيحكو كلام

والاهم انه اي حد بيوصله اشي زي هيك يتواصل مع الجرائم الالكترونية على طول وما يتردد 👍 — Yousef Adnan (@Yousef_Adnan_) June 24, 2022

لازم في جهة تروحلها البنت بس تتهدد حتى لو دون علم الاهل. وحدة الجرائم الالكترونية في #الاردن ضروري تكون قريبة عالجامعات ويعطوا محاضرات بشكل سنوي خصوصا لطلاب وطالبات سنة اولى. انا ما عرفت عنهم الا لما صرت سنة ثانية شغل. #ايمان_ارشيد June 24, 2022

رقم وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من موقعهم الرسمي

065633404 — Dana 𓂆 (@JumaasDana) June 24, 2022

أي رسالة محتواها تهديد بتوصلكم اعملوا الآتي :

إذا أهلكم غير متفهمين وغير مباليين بتتوجهي للعبدلي في عمان ، بتعملي سكرين شوت للرسالة وعلى قسم الجرائم الإلكترونية بتقدمي البلاغ والسريّة هناك تآمّة ، وهم بجيبوه مهما كان مكانه ، وبوقفوه عن حده. — Berlin° (@belal_abdeen_) June 23, 2022