السبت 25-06-2022
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السبت، 25-06-2022 02:03 م

وسم #الجرائم_الإلكترونية يتصدر تويتر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تصدر وسم #الجرائم_الإلكترونية عبر منصة تويتر محلياً خلال الساعات الماضية ، ضمن دعوة للفتيات بالتبليغ عن أي رسائل تهديد ترد إليهن دون خوف أو تردد .

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ودعا نشطاء اليوم السبت من خلال وسم #الجرائم_الإلكترونية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بضرورة تبليغ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية عن أي تهديد تتعرض له الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية .


وأضاف النشطاء الى ضرورة عدم الاستهتار بأي تهديد إلكتروني مضيفين أهمية تبليغ الأهل بكافة الأحداث وبشكل فوري ، والتي قد يحمي التبليغ عنها مسبقاً من وقوع جرائم قتل كالتي شهدها المجتمع مؤخراً.


وطالبوا وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأردن تفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي تهديد لفظي أو جسدي بشكل فوري واتخاذ الإجراء المناسب.

 


 




 

 


 

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