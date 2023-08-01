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الثلاثاء، 01-08-2023 11:47 م

انطلاق فعاليات معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية بالصريح

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، معسكر "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، والذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، في مركز شباب وشابات الصريح، بمشاركة 23 شابًا، ضمن الفئة العمرية من (18- 30 عاما) ومن مختلف الأندية والهيئات الشبابية في المملكة.

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وتحدث رئيس قسم الشباب في الهيئة المستقلة للانتخابات علي الجنيدي، عن آليات تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وعن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين وأهميتهما في إشراك الشباب بالعملية السياسية وصنع القرار .


وأكد الجنيدي أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة.


ويهدف المعسكر إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وتعريف الشباب وتوعيتهم بقانوني الانتخاب والأحزاب وأدوات العمل السياسي.

 




 

 


 

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