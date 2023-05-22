انطلاق مبادرة إيكوبيس الشرق الاوسط في مدينة العقبة اليوم

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم مبادرة إيكوبيس الشرق الاوسط في مدينه العقبة (التحول التدريجي نحو استخدام الأكياس الورقية) في مخابز العقبة وذلك ضمن مشروع (البحر الأحمر الخالي من البلاستيك) للحد من آثار التلوث البلاستيكي و النفايات الصلبة على صحة الإنسان و البيئة كما تضمنت هذه المبادرة نشر الوعي و مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية نظراً لأنها تستغرق ما لا يقل عن عشر سنوات لتتحلل، كما و تسبب نفوق الكائنات البرية و البحرية ،و تحدث أيضاً خللاً في الأنظمة البيئية .

دعت ايكوبيس الشرق الأوسط و بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة و جميع الجهات المعنية إلى رفع شعار (لبحر أحمر خال من البلاستيك) من خلال التشجيع على استخدام البدائل الآمنة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ، بدءاً من المخابز حيث بدأت اليوم المخابز باستخدام الأكياس الورقية.

تعمل ايكوبيس الشرق الأوسط و بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة على توسيع هذه المبادرة لتضم المحلات و المولات التجارية، و لتكون العقبة قصة نجاح تُعمّم على باقي محافظات المملكة.

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