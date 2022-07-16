انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في محافظة إربد، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول من معسكرات التماسك الاجتماعي (عطاء وإنتماء)، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول من معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022.



وقال مدير مديرية شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن هذه المعسكرات انطلقت صباح اليوم في عدد من المراكز الشبابية، ومنها مركز شباب المنشية ومركز شابات الشونة الشمالية ومركز شباب الشيخ حسين، بحضور 25 مشاركا من كل مركز شبابي، حيث ستستمر الفعاليات المختلفة لمدة يومين.

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