الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
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افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

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الإثنين، 20-06-2022 05:57 م

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - افتتح في مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك، اليوم الإثنين، معرض فني بعنوان: "الأقحوانة .. عشتار "، للفنان محمود عيسى موسى، وذلك ضمن فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، خلال افتتاحه المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، إن تنظيم مثل هذه المعارض في بهو مكتبة الحسين بن طلال، يأتي تعزيزاً لدور الجامعة الريادي من خلال مكتبتها في التواصل مع الجسم الثقافي على مستوى محافظة إربد وإقليم الشمال والمملكة بشكل عام، وإسهاماً في إنجاح فعاليات اربد كعاصمة للثقافة العربية.

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