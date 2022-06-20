إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات إربد" النموذجي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح"، وذلك بحضور 25 مشاركة من أعضاء المركز.



وتحدث المدرب رفعت التل، خلال الورشة، عن مفهوم الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية عمل المؤسسات الديموقراطية، مبينا أن الإصلاح السياسي يبدأ من الدستور وتعديل القوانيين الناظمة للحياة السياسية في الدولة.

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