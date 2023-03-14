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الثلاثاء، 14-03-2023 01:03 م

انطلاق ورشة متخصصة في سلاسل الإمداد اللوجستية

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الوكيل الإخباري - افتتحت امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين ورشة متخصصة في سلاسل الإمداد اللوجستية، التي تنظمها نقابة ملاحة الأردن وبالتعاون مع المعهد اللوجستي الكندي.

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وأكدت التهتموني في كلمتها الافتتاحية التي القتها نيابية عن وزير الاشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، ضرورة تعزيز كفايات ومهارات العاملين في إدارة سلاسل التوريد والإمداد واللوجستيات باعتبارها العمود الفقري والركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول الحديثة.


وأشادت التهتموني بالورشة التي جاءت بجهود النقابة للارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز خبراتها.


 




 

 


 

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