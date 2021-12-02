الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 07:46 م

انعاش قلب مريضة اردنية توقف 25 دقيقة

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الوكيل الاخباري - نجح فريق طبي برئاسة مدير مستشفى الأميرة إيمان بمعدي في لواء دير علا الدكتور محمد أبو هديب بإنعاش قلب مريضة بعد توقفه لمدة 25 دقيقة.

وقال الدكتور أبو هديب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المريضة التي تبلغ من العمر 35 عامًا وصلت إلى المستشفى بحالة توقف للقلب والرئتين، حيث باشر فريق طبي فور وصولها بإجراء عملية إنعاش قلبي للمريضة لمدة 15 دقيقة، وشاءت قدرة الله أن يعود قلب المريضة للعمل.

وأضاف أبو هديب أنه وبعد عودة قلب المريضة للعمل باشر الفريق الطبي البحث عن سبب توقف القلب وتم تخدير المريضة بالكامل لمراقبة العمليات الحيوية، مشيرًا إلى أن المريضة تجاوزت المرحلة الحرجة نتيجة عملية الإنعاش وحالتها الصحية تحت المراقبة، حيث يتم تخفيف جرعات التخدير تدريجيًا لمعرفة مدى استجابة الدماغ لديها.

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