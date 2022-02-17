اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن

الوكيل الاخباري - اطلقت مديرية اوقاف لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء اليوم الخميس مبادرة ختم القرآن الكريم كاملاً في يوم واحد ضمن المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في المساجد بمشاركة اكثر من مائة حافظ لكتاب الله تعالى من طلبة المدارس والجامعات الدارسين في دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الاوقاف.



وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي، إن البرنامج تميز بالهمة والنشاط وروح التنافس بين المشاركين إذ تم إنجاز قراءة القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب أكثر من خمسين مرة، حيث ابتدأ البرنامج عند الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

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