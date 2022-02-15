أوقاف الطفيلة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان



الوكيل الاخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، محاضرات في قصبة الطفيلة ولواء الحسا بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان.



وبين مدير مديرية أوقاف محافظة الطفيلة الدكتور محمد المجالي أن أسبوع الوئام الذي أقرته الأمم المتحدة يرسخ في الإنسانية مفهوم الإخاء الانساني والوئام البشري على أساس من الأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أن الوئام كان سياسة ووصية الرسول (صلى) لحاكم العقبة عندما وصل مشارفها، ليأتي بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي كتب العهدة العمرية، وظل الأمر متوارثا إلى يومنا هذا .

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