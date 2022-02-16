إزالة مقطع صخري آيل للسقوط في الرصيفة

الوكيل الإخباري

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- أزالت متصرفية لواء الرصيفة مقطعا صخريا كان آيلا للسقوط في منطقة دوار أبو صياح، ويسبب خطرا على الحركة المرورية في المنطقة منذ عدة أعوام.وقال متصرف لواء الرصيفة، رئيس لجنة البلدية، محيي الدين العدوان، اليوم الأربعاء، إن المتصرفية أنهت مشكلة المقطع الصخري، بالتنسيق مع الدفاع المدني وإدارة السير، حيث جرى إغلاق الطريق في المنطقة لتنفيذ عملية الهدم بشكل سريع وآمن، وذلك بالاستعانة بالآليات الثقيلة العاملة في مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات.وأضاف العدوان أن إزالة المقطع الصخري جاءت بعد وجود ملاحظات قديمة حول خطورة هذا المقطع، ووجود التصدعات الكبيرة فيه، إلى جانب المخاوف من سقوطه بسبب الأمطار أو أي هزة في المنطقة.وأشار إلى أن حجم المقطع الصخري يزيد عن 1000 متر مكعب من الصخور الكبيرة والأتربة، والتي جرت إزالتها بالتعاون مع كوادر وآليات بلدية الرصيفة في وقت قياسي وتمت عملية إعادة تأهيل للمكان وإعادة فتحه للحركة المرورية.ودعا العدوان إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظة مماثلة قد تسبب خطرا على السلامة العامة ليتم التعامل معها بشكل فوري وسريع.