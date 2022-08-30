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الثلاثاء، 30-08-2022 09:26 م

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب خال الناشط الاجتماعي واليوتيوبر الاردني احمد الخليلي بالتوقف عن تداول الشائعات حول خبر وفاته  .
 
واضاف انه على تواصل مع السفارة الاردنية في مصر راجياً الجميع بالتحلي بالهدوء والصبر والدعاء بعودته سالماً .

فيما أكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول ان الوزارة تتابع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي في مصر .

وقال ابو الفول لموقع الوكيل الاخباري ان السفارة الاردنية هناك تتواصل مع الجهات الرسمية المصرية للتأكد من حقيقة الامر والتفاصيل .

وتاليا المنشور الذي كتبه خال الخليلي عبر صفحته على الفيسبوك : 

"اعلن انا عصام محمود خال الناشط الاجتماعي واليوتيوبر احمد الخليلي من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوقف عن تداول الشائعات حول وفاة الناشط الاجتماعي واليوتيوبر احمد الخليلي .. 

داعيا الجميع بالدعاء بايجاد خبر او اي معلومة عن احمد الخليلي وابن عمته احمد القاروط والمنقطعة اخبارهم من اكثر من ٣ ساعات وحتى اللحظة حين اننا تبلغنا بخبر الوفاة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وصفحته تحديدا !!

مما اربك الجميع واود ابلاغكم باننا تواصلنا مع الخارجيه الاردنية والتي تواصلت بدورها مع السفارة الاردنية بالقاهرة والتي لم تدخر جهدا حتى اللحظة وتواصل معي السفير بنفسه وانها استنفرت كامل طاقتها لايجاد معلومة او خبر يؤكد ما سمعناه.

وعليه ارجو من الجميع التحلي بالهدوء والصبر والدعاء لهما بعودتهم سالمين الي اهليهم".

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