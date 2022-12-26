ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، رفع جاهزية القطاع، وطالبت الجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز بتكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة تبعات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة.

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وشدّدت الهيئة على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.



وأوعزت للشركات المرخصة التعاون فيما بينهما لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين وتنفيذ حملات إعلامية للتوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.



وأكدت الهيئة استمرار مركز المراقبة والطوارئ وكوادرها في الميدان متابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وما يصاحبها من ارتفاع متوقع في الأحمال الكهربائية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.



