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الخميس، 29-10-2020 06:26 م

ايعاز من وزير الصحة للتعامل مع ازمة كورونا

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات على سير العمل وواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مستشفى الامير حمزة وعلى اقسام الطوارئ والعناية الحثيثة، وبحث زيادة الطاقة الاستيعابية من الكوادر العاملة الطبية والتمريضية وزيادة اعدد الأسرة للمرضى الراقدين على اسرة الشفاء للعلاج من فيروس كورونا.

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واكد الدكتور عبيدات خلال جولته، يرافقه الامناء العامين في وزارة الصحة الدكتور عمار الشرفا والدكتور وائل هياجنة/ مسؤول ملف كورونا في المملكة، على التزام الكوادر بالبروتوكول الوقائي والعلاجي في التعامل مع الحالات المرضية التي تراجع الإسعاف والطوارئ.

وقال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، انه يوجد في المستشفى 226 مريض كورونا وحالتهم العامة جيدة مع الإشارة لوجود بعض الحالات في العناية الحثيثة. وبخصوص الحريق المتداول على مواقع التواصل في مستشفى الامير حمزة بين الدكتور نصير، أن الحريق بسيط نتج عنه بعض الدخان بسبب تماس كهربائي في احدى المصاعد الكهربائية وتم التعامل معه بكل حرفية من قبل كوادر الدفاع المدني وكوادر قسم الهندسة التابع للمستشفى ووزارة الصحة.


كما، أطلع الدكتور عبيدات خلال جولة على مستشفى الزرقاء الحكومي يرافقه الأمناء العامين في وزارة الصحة ومدير صحة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة ونائب مدير المستشفى بالوكالة الدكتور أنور الشوارب، على التزام الكوادر بالبروتوكول الوقائي والعلاجي في التعامل مع الحالات المرضية التي تراجع الإسعاف والطوارئ.


وأشار عبيدات الى أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة من قبل الكوادر لحمايتها من التعرض للإصابة بالامراض المعدية، ولاسيما ان المستشفى يراجعه اعدادا كبيرة، مثلما طلب من المعنيين تعزيز المستشفى بالكوادر الطبية واخصائيين بالجهاز الهضمي والباطنية والصدرية والقلب وفنيي مختبر، وزيادة مناوبات فنيي مختبر فحوصات PCR لضمان ظهور النتائج خلال 24 ساعة.


 




 

 


 

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