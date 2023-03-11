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السبت، 11-03-2023 06:35 م

بازار خيري في إربد بعنوان "بصمة خير"

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الوكيل الاخباري - نظمت حملة الأردن يتحدى السرطان في مدارس جوهرة المنارة في محافظة إربد اليوم السبت ، بازارا خيريا بعنوان "بصمة خير"، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.

و أشادت مديرة المدرسة نهى سعسع ، بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاح هذا العمل الخيري التطوعي، متمنية الصحة والعافية والشفاء لجميع المرضى.

وقالت ضابط ارتباط الحملة في محافظة إربد إسلام العمري إن هذا التعاون جاء ليزرع ثقافة العطاء لدى الطلبة وذويهم، وبخاصة أن هذه الحملة قد امتدت على مدار الأشهر الماضية.

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