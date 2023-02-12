"الوكيل" ينشر تفاصيل خطة إعطاء وتوزيع لقاحات الحمى القلاعية على المزارع

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نائب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور غضنفر أبو زنيد آلية توزيع اللقاحات المضادة للحمى القلاعية على المزارع للحد من انتشار العترة الجديدة.



وبين أبو زنيد لـ " الوكيل الإخباري" أن اللجنة المعنية من المختصين وضعت خطة عمل لتوزيع وإعطاء اللقاحات، تكون الأولوية فيها للأبقار التي لم تصاب بعد وتتواجد على مسافة 10 كلم عن البؤرة في مدينة الضليل.



وأضاف أنه سيتم تقييم الأثر يومياً من خلال الفرق المختصة، وعليه سيتم توسيع دائرة إعطاء اللقاحات أولا بأول، لضمان حماية الأبقار والأغنام التي لم تصاب للحد من انتشار وانتقال الفيروس لمناطق أخرى.



ونوه أبو زنيد إلى أنه تقرر شمول الأغنام باعطاء اللقاحات، مضيفاً أن البحوث العلمية أثبتت أن الأغنام لا تظهر عليها الأعراض بوضوح لكن قد تكون حاملة للفيروس.

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وأضاف أن التوصيات شددت على أن يتم إكمال مدة الـ 14 يوماً على اغلاق أسواق المواشي، قائلاً أن المزارعين قد يتضررون من الإغلاق إلا أن فتح الأسواق في ظل التصدي للفيروس قد يخلف ضرراً أكبر.



وأوضح أبو زنيد أن العترة الجديدة ليست متحور جديد كما يشاع، مشيراً إلى أنه نوع معروف من المرض لكن لم يسجل من قبل في الأردن، مضيفاً أنه قادم من القرن الأفريقي، وسجل فيه أصابات بالعراق.



وعن جودة اللقاحات المستخدمة، أكد أنه تم اعتماد منظمات دولية معروفة بترخيص وانتاج اللقاحات لضمان وجود فعالية أعلى.



ومن المقرر وصول 64 ألف جرعة لقاح من لقاحات الحمى القلاعية إلى الأردن اليوم.



