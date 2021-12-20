الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 04:07 م

بالأسماء.. قطع طرق بسبب انعدام الرؤية الأفقية والأمن يحذر

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الوكيل الاخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إنه سيتم قطع حركة السير القادم من الأزرق تحديداً من أمام محطة العمري باتجاه الحدود والعكس، ومن حدود العمري باتجاه الداخل وذلك بسبب انعدام مدى الرؤية الأفقية جراء الغبار الشديد.

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ودعت الدوريات الخارجية إلى توَخي الحذر والانتباه واتباع إرشادات الدوريات في الموقع ولن يسمح بحركة المركبات على الطريق المذكور الا بعد التأكد والتنسيق تماشياً مع تطورات الحالة الجوية تفادياً لوقوع حوادث لا قدر الله.


بإمكان الاخوة المواطنين الاستفسار عن الطريق المنوي سلوكه قبل البدء بالتنقل سواء بالاتصال على أرقام هواتف الإدارة أو رقم الطوارئ الموحد 911.

 


 

 




 

 


 

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