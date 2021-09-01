بالفيديو.. لحظة تدهور شاحنة في العقبة ووفاة سائقها

الوكيل الإخباري - توفي مواطن مساء الأربعاء في محافظة العقبة بعد تدهور شاحنة في ساحة رقم 4 في العقبة، وفق ما تم تداوله النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تدهور الشاحنة في الساحة، وتم اخلاء جثة المواطن إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
تدهور شاحنة في العقبة يتسبب بوفاة سائق على الفور #حياة_اف_ام #أخبار_حياة pic.twitter.com/RffCCPad5W— #HayatFm حياة اف ام (@hayatfmofficial) September 1, 2021
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