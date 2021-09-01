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الأربعاء، 01-09-2021 11:19 م

بالفيديو.. لحظة تدهور شاحنة في العقبة ووفاة سائقها

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الوكيل الإخباري - توفي مواطن مساء الأربعاء في محافظة العقبة بعد تدهور شاحنة في ساحة رقم 4 في العقبة، وفق ما تم تداوله النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تدهور الشاحنة في الساحة، وتم اخلاء جثة المواطن إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

 

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