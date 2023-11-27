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الإثنين، 27-11-2023 08:39 م

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

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الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/76، إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى يوم الأربعاء 15-11-2023، خلال محاولتهم إسعاف مصابين غزيين تعرضوا لقصف إسرائيلي في المنطقة.

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وكان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير العمليات الحربية، للاطمئنان على حالة المصابين الأولية والتي كانت ما بين الطفيفة والمستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية للمتابعة.


يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة بدأ العمل منذ عام 2009، وهو مجهز بكافة العيادات والمعدات الطبية اللازمة لاستقبال كافة الحالات وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للأهل في القطاع.


 




 

 


 

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