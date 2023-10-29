محافظة مأدبا تسير 5 شاحنات لقطاع غزة

الوكيل الإخباري - سيرت محافظة مأدبا قافلة مساعدات للأشقاء في قطاع غزة، مكونة من 5 شاحنات ليصار إلى تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية.

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وحضر مراسم تسيير القافلة، محافظ مأدبا نايف الهدايات، ورئيس غرفة تجارة مأدبا حسام عودة، ورئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح، ورئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة.



وقال هؤلاء في تصريحات صحفية إن القافلة تحتوي على مواد غذائية، وأدوات طبية وحرامات ومواد تموينية ومياه معدنية، والذي جرى التبرع بها من فعاليات محافظة مأدبا.



من جهته، بين عودة أن حملة التبرعات مستمرة للأهل في غزة مشيرا إلى أن التبرعات النقدية يجري إيداعها في حساب الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة.