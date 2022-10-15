بتوجيهات ملكية.. العيسوي يفتتح مستشفى الرويشد الحكومي الجديد

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة ‎متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مستشفى الرويشد الحكومي الجديد، الذي جاء أمر جلالة الملك عبدالله الثاني في إنشائه، في سياق المبادرات التنموية والتطويرية، التي يجري تنفيذها في لواء الرويشد بمحافظة المفرق.

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وجاء تنفيذ المستشفى وتجهيزه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار المشاريع التي تقوم بها لتطوير المنطقة، والتي تترجم على أرض الواقع العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وجال العيسوي، يرافقه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، في أقسام ومرافق المستشفى المختلفة.



واطلعوا على تجهيزات المستشفى الحديثة، من ضمنها معدات وأجهزة طبية متطورة، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي المنطقة.



ويضم المستشفى، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، وتم تنفيذه في حرم المستشفى القديم، حسب أفضل المواصفات العالمية، بسعة 20 سريرا، العديد من الأقسام من بينها غسيل الكلى، والعمليات، والنسائية والتوليد، والعناية الحثيثة، والتعقيم، إضافة إلى مختبر وصيدلية، ومرافق خدمية.



وقال العيسوي، إن إنشاء هذا المستشفى يأتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تغطية احتياجات المجتمعات المحلية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأهالي، خصوصا في المناطق النائية، في إطار رؤية شمولية لإحداث نقلة تنموية نوعية.