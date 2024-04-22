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الإثنين، 22-04-2024 03:51 م

بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء و الأمانة

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الوكيل الاخباري- بحثت اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، برئاسة وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إجراءات استكمال العمل بالمشروع لغايات التشغيل التجريبي المتوقع نهاية الشهر الحالي.

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وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول في وزارة النقل بمشاركة الأعضاء وزيري الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، والاستثمار خلود السقاف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ضرورة تسريع العمل بالمشروع ليتسنى افتتاحه في الموعد المحدد ليسهم في تعزيز خدمات النقل العام وتخفيف الازدحامات المرورية.


كما ناقشت اللجنة التوجيهية عددًا من المواضيع المطروحة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومتابعة جهوزية أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يوفر منظومة متكاملة من خدمة النقل العام تشمل رفع كفاءة الطرق على طول مسار الحافلة، وتعزيز الحلول المرورية على التقاطعات للارتقاء بمنظومة النقل في المملكة من خلال وجود شبكات نقل متنوعة، ومنظمة تقوم بدورها بشكل كامل وتكون قادرة على خدمة المواطن بحيث توفر الوقت والجهد.


ومشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء تنفذه وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية، بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من خلال أربعة عطاءات لكل مرحلة تحدد وتنفذ مسارات المشروع والطريق العام بين المدينتين.


وقُسم المشروع الى أربع حزم، علاوة على حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب، وتضمنت أعماله توسيع وإعادة إنشاء الطريق بثلاثة مسارب في الاتجاهين كحد أدنى ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، وإنشاء جسور وأنفاق جديدة وتركيب جسور مشاة وأعمال جدرانية استنادية ومنشآت تصريف مياه أمطار وصرف صحي، علاوة على أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المتعلقة بخطوط المياه والاتصالات والكهرباء وإنشاء خمس محطات للركاب.

 




 

 


 

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