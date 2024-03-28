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الخميس، 28-03-2024 05:39 م

وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي

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الوكيل الإخباري - احتفت وزارة الثقافة مساء أمس الأربعاء، باليوم العالمي للمسرح والذي يصادف في 27 آذار من كل عام، وذلك في ساحة مديرية المسرح والفنون البصرية ومسرح أسامة المشيني في عمان.

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وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في كلمة لها خلال رعايتها الاحتفائية التي نظمتها المديرية وحضرها عدد كبير من الفنانين والمهتمين "يصعب علينا أن نقول شيئا في يوم المسرح العالمي في ظل الأوضاع التي تعيشها غزة وأهلها".


ونوهت النجار الى أن المسرح هو الحياة مهما تقدمت العلوم والتكنولوجيا، مبينة أن المسرح يمثل في مضامينه وثناياه قيم الحق والخير والجمال.


وقال نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي في كلمته بالاحتفائية إن الخير مضاد للشر والحق مضاد للباطل، مؤكدا ان ما يجري في غزة منافٍ للإنسانية بكل أشكالها.


وكان نائب نقيب الفنانين الفنان زهير النوباني قرأ في مستهل الاحتفائية الترجمة العربية لرسالة اليوم العالمي للمسرح


التي كتباها الكاتب المسرحي النرويجي "جون فوس" لعام 2024.


واشتملت الاحتفائية على عرض مسرحي بعنوان "أنثى النور" في ساحة المديرية وهو نتاج ورشة طلبة قسم الفنون المسرحية في الجامعة الأردنية بإشراف الدكتور فراس الريموني، وتلاه عرض مسرحية "أمل في شارع البتراء" إخراج الشاب نجم الدين الزواهرة وعرضت على مسرح أسامة المشيني.

 




 

 


 

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