بحث التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعة الهاشمية وجامعة كنت ستيت الأمريكية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون لدى لقائه اليوم وفداً من جامعة كنت الأمريكية، ضم الوفد كلا من الأستاذ الدكتور مارسيلو فانتوني Marcello Fantoni نائب رئيس جامعة كنت ستيت للشؤون التعليم الدولي، ومساعد عميد البرامج الدولية والتعليم الخارجي لكلية العلوم والآداب الدكتورة كرستين ستازويكي، ومدير الأكاديمية الأمريكية للتبادل الثقافي في جامعة كنت الدكتور بولو اوغوتو، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في جميع المجالات العلمية، وبحضور نواب رئيس الجامعة الهاشمية، وعدد من عمداء الكليات المعنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ومدير دائر أمانة سر المجالس.

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وبحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية خاصة طرح برامج دكتوراه مشتركة في الترجمة، والقيادة التربوية، وعلوم الحاسوب وإنشاء البرامج المشتركة التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية مشتركة في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وقضاء إجازة التفرغ العلمي في الجامعتين إضافةً إلى عقد المؤتمرات العلمية وورشات العمل وغيرها.



وأكد الدكتور الزبون خلال اللقاء سعي الجامعة الهاشمية الدؤوب في التعاون المشترك مع أرقى الجامعات العالمية كجامعة كنت الأمريكية، حيث تتطلع الجامعة الهاشمية وتسير بخطى ثابتة نحو العالمية سواء من البرامج العلمية المطروحة أو مشاريعها العلمية واختيار النخب التدريسية ذو الكفاءة والخبرة.



وتحدث نواب رئيس الجامعة الهاشمية وعمداء الكليات حول أبرز جوانب التعاون الممكنة مع جامعة كنت خاصة فيما يتعلق ببناء شراكة مؤسسية في طرح البرامج المشتركة والاستفادة من خبرة جامعة كنت في إقامة برامج عالمية مع مختلف الجامعات العالمية



وقدم الدكتور الزبون خلال اللقاء نبذة مختصرة عن الجامعة الهاشمية والبرامج الدراسية التي تطرحها وبكافة الدرجات العلمية، إضافة إلى عدد الكليات العلمية وعدد الطلبة والعمادات والمختبرات الموجودة في الجامعة، وأهم المشاريع العلمية والاستثمارية ، مبيناً بأن الجامعة الهاشمية على استعداد تام لإنجاح هذا التعاون المشترك.



وتحدث الدكتور فانتوني عن التميز الأكاديمي في جامعة كنت إذ تقدم 360 برنامجًا للدراسة، وهي من الجامعات ذات التصنيف المتقدم على المستوى العالمي، والشراكات الدولية في جامعات في قارات أوروبا وامريكيا الجنوبية وآسيا وغيرها.

