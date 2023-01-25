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الأربعاء، 25-01-2023 07:10 م

بحث التعاون الأكاديمي والعلمي بين اليرموك والسفارة النيجيرية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة النيجيرية في عمان كمفوت عمر، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي النيجيرية في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية.

وأكد مسّاد حرص اليرموك على مد جسور التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم مما يتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة اليرموك للاطلاع على العلوم والمعارف والخبرات الجديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية في الجامعة.

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