بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات التركية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع الملحق الثقافي التركي حسن ارصلان، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات التركية.



وقدم الدكتور العجلوني، خلال اللقاء، عرضا عن الجامعة والتخصصات التي تدرس فيها، والتي تنفرد بها عن بقية الجامعات وخصوصاً في مجال التعليم التقني والانتشار في جميع المحافظات والدرجات العلمية التي تمنحها والتشبيك مع أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العالم، إضافة إلى أهم المشاريع الدولية التي ترتبط بها الجامعة مع العالم.

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