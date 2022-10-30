بحث التعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وبنك الطعام

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد المتقاعد موران ترك، ورئيس مجلس إدارة بنك الطعام الأردني الدكتورة كوثر القطارنة، سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم شريحة المصابين العسكريين وأسرهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

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وأكد الترك، خلال اللقاء، اليوم الأحد، أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تربط الهيئة بمختلف المؤسسات الوطنية لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين كان لهم السبق في التضحية والفداء.



وعبرت القطارنة عن فخرها واعتزازها بالمصابين العسكريين الذين قدموا الغالي والنفيس خدمةً للوطن وحفظ أمنه واستقراره، مثمنةً دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.



وفي نهاية اللقاء، جالت القطارنة على مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية عملها وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها، مبديةً إعجابها بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.

