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الثلاثاء، 11-10-2022 03:26 م

بحث الاستفادة من الكراسي المتحركة بالمقاس لذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، اليوم الثلاثاء، مع وفد من مؤسسة الحسن المصرية، وشركة مفاز للأطراف الصناعية والجبائر في الأردن، إمكانية الاستفادة من فكرة الكراسي المتحركة المصنعة بالمقاس لذوي الإعاقة الحركية.

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وأكد الترك حرص الهيئة على مواكبة الجديد في سبيل خدمة المصابين العسكريين من ذوي الإعاقة الحركية، لتسهيل أمور حياتهم من خلال تأمين الكرسي المتحرك بمقاسه المناسب لأحجام وأوزان المصابين، للتنقل بسهولة والحفاظ على صحتهم وتجنيبهم المشاكل الصحية الشائعة التي تسببها الوضعية غير الملائمة للكرسي المتحرك كالتقرحات.


من جهته، قال مدير مشروعات مؤسسة الحسن المهندس علاء النادي إن اللقاء تناول عرض فكرة الكراسي المتحركة المصنعة بالمقاس لذوي الإعاقة الحركية، منهم المصابون العسكريون، والتدريب عليها وأخذ المقاسات المناسبة لهم بالتعاون مع شركة مفاز الوكيل الحصري لشركة "أتوبوك" الألمانية المصنعة للأطراف والكراسي المتحركة والجبائر.


يشار إلى أن مؤسسة الحسن تنموية غير ربحية تعمل في مصر ويقوم عليها غالبية من أصحاب الاختلافات الجسدية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة الدائمين.

 




 

 


 

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