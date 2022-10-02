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الأحد، 02-10-2022 11:51 ص

الخدمة المدنية يناقش إدارة وتخطيط الموارد البشرية

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الوكيل الإخباري - ناقش مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه السابع لهذا العام في ديوان الخدمة المدنية، برئاسة رئيس المجلس؛ وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، القضايا المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

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وبحسب بيان صدر عن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد، ناقش المجلس تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الأساسية الخاصة في ديوان المحاسبة؛ استنادا لأحكام المادة 187 من نظام الخدمة المدنية، وترشيحات جائزة الموظف المثالي، والمقيمين المقترحين لاختيار أعضاء لجنة الجائزة، ومنح المكافآت لفرق العمل الفنية المختلفة حسب مراحل ومستوى إنجازها لمهامها، وتمديد الخدمات الوظيفية وغيرها من القضايا.


وأشار البيان إلى أن مجلس الخدمة المدنية يعنى برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات المتصلة بإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، ويعقد حاليا بعضوية كل من: وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، والمالية الدكتور محمد العسعس، والعمل نايف استيتية، والصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، ونقيب الممرضين الدكتور خالد الربابعة، والدكتور سامر دحيات، والدكتور بندر أبو تايه.

 




 

 


 

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