بحث التعاون بين وزارة الزراعة وجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، أوجه التعاون المستدام والمستقبلي.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أكد الحنيفات أهمية التعاون سيما في مجالات الزراعة والطب البيطري، مشيرا إلى اهتمام الوزارة في تشغيل مستشفى الطب البيطري في الجامعة كونها تحتضن كلية الطب البيطري التي تعد الأكبر في المنطقة لخدمة مربي الثروة الحيوانية في إقليم الشمال.

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