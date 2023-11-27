الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

الدفاع المدني في غزة: أعداد كبيرة من الجثامين بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 01:14 م

بحث المشاريع المشتركة بين"اليرموك" وفريدريتش ناومان" العام المقبل

11202321203655729505435


الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك اليوم ورشة عمل لبحث مجالات التعاون الممكنة بين الجامعة ومؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة.

واشارت مديرة المركز الدكتورة ربى العكش الى الشراكة المثمرة بين جامعة اليرموك ومؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية في جميع المجالات البحثية وتنفيذ المشاريع الدولية وخاصة في مجال اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والدعم النفسي للاجئين في الأردن .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
atlaq-alyarat-alnaryt

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

51c811eb-8930-4079-8cac-292cf836bd49

المعايطة: المرأة شريك حقيقي في التنمية الشاملة

22

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

521895_5_1698839682

الخارجية: بالرغم من إغلاق معبر رفح.. جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة

405766549_653187236988514_3040065437165486598_n

التعامل مع 86 حادث إنقاذ في الأردن خلال 24 ساعة

التعليم العالي

التحاق 12401 طالباً وافداً جديداً في الجامعات الأردنية

أخبار متعلقة
1700580517055

فوز اليرموك بجائزة ربوتات إطفاء الحريق

1700404186859

اليرموك تتقدم 15 درجة بتصنيف التايمز للجامعات العربية

F1yfC7wXgAIt8-b-1

إطلاق مبادرة "كلنا معك" للطلبة ذوي الإعاقة باليرموك

1699892592674

ندوة بعنوان الإعلام الأردني واقع وتطلعات.. حالة طوفان الأقصى في اليرموك

1699814252183

ندوة "باليرموك" تؤكد أهمية الدور الأردني في تعزيز الصمود الفلسطيني

dwar

بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومشروع رقمنة التراث الثقافي