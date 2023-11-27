بحث المشاريع المشتركة بين"اليرموك" وفريدريتش ناومان" العام المقبل

الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك اليوم ورشة عمل لبحث مجالات التعاون الممكنة بين الجامعة ومؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة.



واشارت مديرة المركز الدكتورة ربى العكش الى الشراكة المثمرة بين جامعة اليرموك ومؤسسة فريدريتش ناومان من أجل الحرية في جميع المجالات البحثية وتنفيذ المشاريع الدولية وخاصة في مجال اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والدعم النفسي للاجئين في الأردن .

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