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الخميس، 18-05-2023 01:04 م

بحث تعزيز التعاون مع صاحبات الاعمال التونسيات

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الوكيل الإخباري- بحثت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم البغدادي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع صاحبات الاعمال التونسيات.

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وبحسب بيان للملتقى، اليوم الخميس، التقت البغدادي القائم بالأعمال بالسفارة التونسية في عمان محمد علي بن حبيب، حيث بحث الطرفان المشاركة في ملتقى سيدات الأعمال العربي الأوروبي الذي سيُنظم في تونس من 29 أيار وحتى الثاني من حزيران 2023.


واتفقا على ترتيب لقاءات مع سيدات الاعمال التونسيات وزيارة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الملتقى والغرفة التونسية.


 




 

 


 

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