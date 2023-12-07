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الخميس، 07-12-2023 02:40 م

بحث تفعيل منظومة حكيم بالمستشفيات الخاصة

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الوكيل الإخباري - بحثت جمعية المستشفيات الخاصة مع شركة الحوسبة الصحية الدولية "حكيم" ولجنة مصغرة تمثل المستشفيات الخاصة، اليوم الخميس، تفعيل منظومة حكيم.

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وبحسب بيان للجمعية، قال نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أحمد الأحمد، إن العمل ضمن منظومة حكيم يحقق التكامل في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدا أن الجمعية ستقوم بمخاطبة وحدة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي لتقوم بدورها بإلزام شركات التأمين بالعمل ضمن منظومة حكيم.


من جهته، أوضح مدير عام شركة الحوسبة الصحية الدولية حكيم اللحام، أن التواصل مع البنك المركزي يهدف لإلزام شركات التأمين بالعمل ضمن منظومة حكيم لتسريع وتسهيل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.


كما اقترح تعيين ضابط ارتباط لديهم للعمل في البنك المركزي لتسهيل التواصل بين جميع الأطراف، مؤكدا انه بإمكان البنك المركزي فرض مخالفات على كل طرف لا يقوم بتفعيل منظومة حكيم بموجب القانون.


وناقش الاجتماع بعض التحديات التي تواجه المستشفيات مثل إدخال رد شركات التأمين على المطالبات على نظام المستشفى وليس على المنصة الخاصة بشركات التأمين، ورفض المطالبة دون ذكر الأسباب.


وتم اقتراح تشكيل فريق تقني من شركة حكيم وشركات التأمين والمستشفيات، لتسهيل التواصل وتقديم الحلول المناسبة.

يشار إلى ان تفعيل منظومة حكيم تهدف الى إيجاد منظومة تأمين صحية شاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب شركات تأمين دولية والتعاون معها لتحسين الإيرادات والنهوض بالخدمات الصحية.

 




 

 


 

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