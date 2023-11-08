الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

شاهد الفيديو الذي أعلن عنه أبو عبيدة في خطابه

أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

للمرة الثانية.. الأمين العام للأمم المتحدة يوجه اتهاما لإسرائيل

حماس: 2% من سكان غزة أصبحوا إما شهداء وإما جرحى وإما مفقودين

توضيح حكومي حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين

حماس تكشف رتبة ضابط إسرائيلي قتل اليوم على يد المقاومة

من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

عاجل

أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

الأربعاء، 08-11-2023 05:51 م

الحنيفات يطلع على حملة توعوية للزراعة العضوية

398964488_648872717418737_1690391822451785148_n


الوكيل الإخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، على الحملة التوعوية للزراعة العضوية في الأردن لمختلف القطاعات.

اضافة اعلان

 

وقد استهدفت هذه الحملة المزارعين والمستهلكين والمهتمين من المجتمع المحلي للتعريف بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها والتي تتمثل في إعطاء منتجاتها بشقيها النباتي والحيواني قيمة مضافة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنة بيئيا وإيجاد آفاق تسويقية جديدة بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.


وشملت الحملة التوعوية عقد ورشات تعريفية للزراعة العضوية لجميع الفئات المستهدفة في محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء وجولات ميدانية لمجموعة من المزارع والأسواق العضوية كما تم اعداد فيديو توضيحي عن الزراعة العضوية وعرضه على قنوات التلفزة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى ارسال رسائل نصية للتعريف بالزراعة العضوية .


وتأتي هذه الحملة ضمن نشاطات مشروع النظام البيئي العضوي الممول من الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن جهد إقليمي ضم كل من الأردن ولبنان وإيطاليا وتونس واليونان واسبانيا وتشترك فيه وزارة الزراعة الأردنية كقائد للمشروع وذلك بهدف تطوير نظم الزراعة العضوية من خلال تبادل الخبرات ونشر المعارف بين الشركاء في هذا المجال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699373345918

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غدا

1220228151334877622945

توضيح حكومي حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين

WhatsApp Image 2023-11-08 at 5.25.05 PM

الأردن وبنغلاديش يبحثان آخر التطورات الإقليمية لوقف العدوان على غزة

WhatsApp Image 2023-11-08 at 5.22.55 PM

تخريج دورة تأهيل المستجدين في مديرية الأمن العام

الملك مبتسم

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

-1833574547

3134 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
33XU9HR-highres.jpg-2320ba59-b68e-4182-8782-302ab88e474b

مسيرات تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني وتندد بالحرب على غزة

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

--

مفتي المملكة: قيم الإسلام السمحة قائمة على نبذ الكراهية والعنف

WhatsApp Image 2023-10-11 at 1.33.28 PM (1)

الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

1696937474136

كريشان يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات فصل بلدية بني عبيد عن إربد الكبرى