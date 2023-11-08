الحنيفات يطلع على حملة توعوية للزراعة العضوية

الوكيل الإخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، على الحملة التوعوية للزراعة العضوية في الأردن لمختلف القطاعات.

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وقد استهدفت هذه الحملة المزارعين والمستهلكين والمهتمين من المجتمع المحلي للتعريف بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها والتي تتمثل في إعطاء منتجاتها بشقيها النباتي والحيواني قيمة مضافة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنة بيئيا وإيجاد آفاق تسويقية جديدة بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.



وشملت الحملة التوعوية عقد ورشات تعريفية للزراعة العضوية لجميع الفئات المستهدفة في محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء وجولات ميدانية لمجموعة من المزارع والأسواق العضوية كما تم اعداد فيديو توضيحي عن الزراعة العضوية وعرضه على قنوات التلفزة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى ارسال رسائل نصية للتعريف بالزراعة العضوية .



وتأتي هذه الحملة ضمن نشاطات مشروع النظام البيئي العضوي الممول من الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن جهد إقليمي ضم كل من الأردن ولبنان وإيطاليا وتونس واليونان واسبانيا وتشترك فيه وزارة الزراعة الأردنية كقائد للمشروع وذلك بهدف تطوير نظم الزراعة العضوية من خلال تبادل الخبرات ونشر المعارف بين الشركاء في هذا المجال.