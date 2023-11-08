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الأربعاء، 08-11-2023 08:24 م

أشغال المفرق تباشر تنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة

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الوكيل الإخباري - باشرت مديرية أشغال محافظة المفرق العمل على استكمال تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والبالغة قيمتها 1.3 مليون دينار.

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وقالت مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم إن المديرية وفي أعقاب استكمال طرح كافة مشاريعها نهاية الشهر الماضي والانتهاء من إجراءات الإحالة والتنفيذ مع المقاولين الذين أحيلت العطاءات على شركاتهم باشرت بتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع .


وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أن المشاريع التي جرى البدء بتنفيذها شملت مشاريع صيانة للطرق وتنفيذ خلطات اسفلتية، ومعالجة حفر اهتراءات طرق وإنشاء حواجز معدنية وتأهيل مداخل بلدات في ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية والشرقية إلى جانب عطاءات فتح طرق زراعية.


إلى ذلك أوضحت العتوم أنه جرى العمل على وضع مطبات داخل نفق حوشا نظرا لتكرار حوادث السير جراء السرعة الزائدة، وعدم إعطاء الأولوية إضافة لقيام بعض السائقين السالكين لطريق اربد المفرق بالدخول إلى النفق لتلافي المرور على المطبات النموذجية على الطريق أعلى نفق حوشا.

 




 

 


 

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