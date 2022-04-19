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الثلاثاء، 19-04-2022 05:26 م

بحث سبل تنمية المجتمعات المحلية بمحيط المناطق الحرة التنموية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس ادارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز، اليوم الثلاثاء، سبل تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الحرة والتنموية.

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وأكد الهميسات خلال اللقاء الذي جرى اليوم بمقر المجموعة، أهمية العمل على تنمية المجتمعات المحلية المحاذية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مشيرا إلى أن المجموعة تحرص دائما وضمن المسؤولية المجتمعية على التواصل مع تلك المجتمعات، لا سيما جيوب الفقر والبطالة فضلا عن المحافظة على البيئة والحد من التلوث في المجتمعات المحاذية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مع المتابعة المستمرة لقياس مستوى الرضا عن مساهمة المجموعة في خدمة المجتمع المحلي.


وثمن الهميسات دور الصندوق الهاشمي وجهوده في تنمية بوادينا الأردنية من خلال مبادراتهم المستمرة في تلمس احتياجات ابناء المنطقة والتواصل معهم في اماكن اقامتهم.


بدوره الفايز، ثمن دور المجموعة في اعداد البرامج اللازمة لتنمية المجتمع المحلي وتمكين ابنائه تنموياً، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الاتفاق على بنود مذكرة تعاون مشترك بين المناطق الحرة والمناطق التنموية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية.

 




 

 


 

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