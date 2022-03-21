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الإثنين، 21-03-2022 03:25 م

الخصاونة يهدد المغالين في الأسعار بالعيون الحمراء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الحكومة ستقوم بكل الإجراءات اللَّازمة لتأمين السِّلع بشكل كاف وأسعار عادلة في المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة.

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وأضاف الخصاونة، خلال ترأسه اجتماعا في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحضور قيادات القطاع الخاص التِّجاري والصِّناعي، لبحث الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار السِّلع، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أن الحكومة لن ترتكن مطلقاً إلى منطق السوداويَّة واليأس، بل إلى الهمَّة والعزيمة والإرادة في صنع المستقبل الأفضل.


وبين أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني مكَّنت الأردن من تأمين مخزون استراتيجي غذائي آمن من السِّلع الاستراتيجيَّة.


وتابع "على أعتاب شهر رمضان المبارك، واجبنا جميعاً ضبط الأسعار، وتأمين السِّلع للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم".


وأكد الخصاونة أن أيُّ عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشَّراكة مع كلِّ القطاعات.


وأشار إلى أن القطاع الخاص قدَّم المصلحة الوطنيَّة على حسابات الرِّبح، وجسَّد روح المسؤوليَّة الوطنيَّة، لافتا النظر إلى أن "القطاع الخاص شريك أساسي، ونشكر دوره الوطني خلال جائحة كورونا وفي مختلف الظّروف".


وتابع "سنعمل بذات الروح التشاركية مع مختلف القطاعات لنخفف ما أمكن من حدة الظروف الراهنة وتداعياتها، وتحديداً تداعيات الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة واستمرار جائحة كورونا عالميَّا.


وبين أن الحكومة ستتدخَّل بسلطة القانون إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار.


واستهل اجتماعه بالتَّهنئة بذكرى معركة الكرامة الخالدة، وحيا بطولات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتضحيات شهداء الوطن، مؤكدا أن معركة الكرامة وضعت الوطن والأمة العربيَّة على دروب الثِّقة والمنعة والسؤدد.

 




 

 


 

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