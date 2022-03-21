101 مرشح يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في إربد

الوكيل الإخباري - يتنافس 101 مرشح على رئاسة 18 بلدية في محافظة إربد التي يزيد عدد ناخبيها على 816 ألف مقسمين على 30 دائرة انتخابية، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

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ووفق تعليمات الهيئة المستقلة، فإن في إربد 103 مقاعد في المجلس البلدي يتنافس عليها 632 مرشحا، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في مجلس المحافظات 30.



ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في محافظة إربد 352 مركزا و1425 صندوق اقتراع بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.



ويبلغ عدد سكان محافظة إربد 2.050300 مليون نسمة، مقسمين إلى 1.059400 مليون من الذكور، و990900 من الإناث، وفق آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة.

وتقع محافظة إربد في أقصى شمال الأردن، وتمتد حدودها لتصل إلى الحدود الأردنية السورية، حيث نهر اليرموك.

وتعد المناطق الشرقية من المحافظة جزءا من سهل حوران (الرمثا) الممتد بين سوريا والأردن، بينما تطل الأجزاء الشمالية على هضبة الجولان، أما من الغرب فتتكون المنطقة جغرافيا من هضاب متوسطة الارتفاع، تنخفض تدريجياً لتصل إلى ما دون مستوى سطح البحر في غور الأردن. بينما تمتد المناطق الجنوبية منها في منطقة المزار الشمالي ذات الجبال العالية والطبيعة الساحرة المتاخمة لجبال عجلون.



وتبرز أهمية المحافظة من خلال موقعها الاستراتيجي (محطة عبور للدول المجاورة) وأهميتها التاريخية والأثرية حيث خلفت الحضارات السابقة في محافظة إربد العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، ونشأت فيها المدن الإغريقية – الرومانية.



وتعد محافظة إربد المنطقة الزراعية الأولى في الأردن، وخاصة في إنتاج الحمضيات والزيتون والحبوب وإنتاج عسل النحل، كما تتميز المحافظة بتوفر الخدمات الاجتماعية والشبابية والثقافية والنهضة العمرانية، وفق بيانات رسمية.

(المملكة)