الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

الوكيل الإخباري - قالت سفارة دولة قطر في الأردن، إن الامير تميم استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في العاصمة الدوحة .
وبينت السفارة في منشور لها عبر "تويتر" اليوم الإثنين، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، الذي يعقد في قطر.
سمو أمير البلاد المفدى يستقبل معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية من الاردن ، وذلك خلال لقاءه أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والطاقة من الدول العربية الشقيقة المشاركين في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء— سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) March 21, 2022
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