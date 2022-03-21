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الإثنين، 21-03-2022 09:38 ص

الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

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الوكيل الإخباري - قالت سفارة دولة قطر في الأردن، إن الامير تميم استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في العاصمة الدوحة . 

وبينت السفارة في منشور لها عبر "تويتر" اليوم الإثنين، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، الذي يعقد في قطر.

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