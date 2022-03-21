الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

الوكيل الإخباري - قالت سفارة دولة قطر في الأردن، إن الامير تميم استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في العاصمة الدوحة .



وبينت السفارة في منشور لها عبر "تويتر" اليوم الإثنين، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، الذي يعقد في قطر.



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⬇️للتفاصيلpic.twitter.com/VUcC3MrGou سمو أمير البلاد المفدى يستقبل معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية من الاردن ، وذلك خلال لقاءه أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والطاقة من الدول العربية الشقيقة المشاركين في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء⬇️للتفاصيل https://t.co/EWaIoEMj7I March 21, 2022

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