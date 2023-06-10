بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الثاني الاحد

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء اعمال صيانة فواصل التمدد لجسر عين الباشا الثاني ضمن أعمال المشروع الخاص بصيانة الجسور الواقعة ضمن محافظة البلقاء، اعتبارًا من يوم غد الأحد.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الجسر في منطقة العمل بشكل جزئي، إذ سيتم اغلاق المسرب الأيمن لتنفيذ اعمال الصيانة اللازمة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر بحسب الإشارات الارشادية التي سيجري تركيبها.

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