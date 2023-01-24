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الثلاثاء، 24-01-2023 12:10 م

بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1444 هـ/ 2023م للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

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وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية (https://hajj.gov.jo) من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/1/2023 ولغاية الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2023.


ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الكبير في السن فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقي المسجل الكبير في السن. وأشار إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.


ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا من مواليد 31/12/1960 فما دون للمسجل/ المسجلة الكبير في السن، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.


وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين  الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1 /9 / 2017 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (https://hajjfund.gov.jo)، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1/9/2017، لها وللمحرم، حيث أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل ويشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.


وأضاف الخلايلة أنّ موسم الحج هذا العام سيكون بكامل طاقته الاستيعابية كما سبق قبل جائحة كورونا.

 




 

 


 

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