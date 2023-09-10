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الأحد، 10-09-2023 04:24 م

بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - معهد تدريب محافظة عجلون، عن بدء التسجيل والقبول للدفعة 29 بالدورات المجانية للعام الحالي.

وقال مسؤول معهد تدريب عجلون المهندس هاشم فريحات، لـ (بترا)، اليوم الأحد، إنه تحت شعار " اغتنم فرصك واصنع مستقبلك باكتشاف مهاراتك واختيار مهنتك مع الوطنية للتشغيل والتدريب"، سيتم التدريب على المهن " تمديدات صحية، وتمديدات كهربائية منزلية وطاقة شمسية، ودهان مباني ومركب قواطع جبس وخياط نسائي،مبينا أن مدة البرنامج من 6 إلى 7 شهور .

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