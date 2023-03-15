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الأربعاء، 15-03-2023 01:23 م

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للشركة الأردنية للمطارات، أحمد العزام، الأربعاء، إنّ التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني في منطقة ماركا، سيكون العام المقبل (2024)، بعد الحصول على ترخيص هيئة الطيران المدني، في الوقت الذي كان قد قال وزير النقل، ماهر أبو السمن، إنّ التشغيل التجاري للمطار العام الحالي.

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وأضاف العزام، أن الشركة تعمل على إنهاء الملاحظات المتعلقة بالمطار واللازمة للحصول على الترخيص.


وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من ملاحظة واحدة من أصل 3 ملاحظات، وتم طرح عطاء لإنجاز الملاحظة الثانية المتعلقة بردم الوادي.


وأوضح، أن الشركة ستبدأ باستقبال عروض العطاءات اعتبارا من 21 آذار 2023، لتنفيذ خطة ردم الوادي بطول 1 كلم وعمق 17 مترا ضمن المواصفات المطلوبة وبمدة زمنية مقدرة بـ 10 شهور عمل من تاريخ إحالة العطاء.


 




 

 


 

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